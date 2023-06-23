收非法回佣逾18萬港元　 三跑工頭認16罪囚16個月

廉政公署早前落案起訴多名香港國際機場第三跑道項目(「三跑」項目)分判商時任員工，控告他們貪污收賄，以協助建築工人獲分判商聘用。其中一名前「工頭」向6名棚架工索取及收受非法回佣，涉款共逾18萬港元。他早前承認16項控罪，今(23日)在西九龍裁判法院被判入獄16個月。裁判官批評被告利用身份剝削工人，須判處即時監禁。

32歲被告庄恢濤，是德鑄工程有限公司(德鑄)前「工頭」。他早前承認16項罪名，即1項代理人索取利益、8項代理人接受利益及7項串謀使代理人接受利益。德鑄於案發時是「三跑」項目的分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告是一組棚架工的「工頭」。

案情透露，被告於2020年6月至2022年3月期間，向6名棚架工分別索取每個工作天100至250港元的非法回佣。6人因擔心失去工作機會，遂答應被告要求。上述期間，被告直接或經兩名工人從該6名棚架工收取非法回佣共逾18萬港元。其中一名棚架工停止支付非法回佣後，庄恢濤再向對方索取每個工作天100港元。

案件編號：WKCC3133/2022