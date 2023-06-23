參與2019年中環「和你Lunch」　6被告暴動罪成判囚最多4年1個月

2019年11月中，中環一帶有人發起「和你Lunch」示威，後演變成堵路等衝突，期間多人被捕。當中9人被控暴動罪，有部份被告同時被控違「禁蒙面法」。9人早前於區院否認控罪，經審訊後法官姚勳智裁定當中6人暴動罪成，餘下3人則被裁定暴動罪罪名不成立。被裁定罪成的6人中的5人今（23日）被判處監禁4年，另1人另涉管有六角匙等物品被判囚4年1個月。法官指本案情節嚴重及暴力程度高，且於中環鬧市霸佔道路，令交通受阻逾3小時並須公共開支維修受破壞設施。

今接受判刑的 6名被告依次為葉廸舜、黃樂文、吳栢明、羅焯勇、陳憲及袁晧軒（23至38歲）。6人均被裁定於2019年11月12日，在中環畢打街與德輔道中及干諾道中交界一帶參與暴動。除陳憲外，其餘5人均另被裁定在同日同地在身處非法集結時使用蒙面物品。羅另外被裁定管有物品意圖損壞或摧毀財產，涉及兩個打火機、1套六角匙、兩個扳手、1罐噴漆和1個內有多個螺絲刀頭的工具箱。吳栢明另承認在置地廣場外無牌管有無線電對講機，被判罰款1,000港元。

法官接納是次暴動非有預謀及計劃，且是除着時間及人數增加而演變成暴動。法官亦接納事件中無人受傷，眾被告亦非安排及號召他人加入，只是參與其中，故就暴動罪判監4年，使用蒙面物品則監禁6星期但與暴動罪同期執行，至於羅的管有物品罪則監禁3個月，當中1個月與暴動罪分期執行。控方案情指，案發當日下午數以千計的示威者佔據畢打街及德輔道中等街道，並發生暴動，且舉起傘陣與執法人員對持。約3小時後，人員驅散示威者，並在置地廣場一逃生出口附近拘捕9名被告，當中有7名被告曾戴口罩或蒙面，羅的背包則有控罪所指物品。眾被告主要抗辯理由指當時市民可隨處出入現場，他們只是一般無辜市民，因躲避至該逃生出口才被捕。

案件編號：DCCC 357/2021