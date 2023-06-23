運輸署下周一起展開行動　打擊濫用2元乘車優惠　為期兩個月

本港2元乘車優惠長期被濫用，運輸署今(23日)公布，下周一(26日)起將於各公共交通營辦商進行大型打擊行動。運輸署副署長(公共運輸事務及管理)李萃珍表示，行動將會安排多個3人小隊，在全港各區巡查，小隊成員包括運輸署職員、公共交通營辦商職員以及外判保安。倘懷疑乘客支付車資時有違規情況，將要求出示個人資料作查核，籲市民配合。

李萃珍表示，運輸署職員以及公共交通營辦商職員，參與行動將身穿制服或出示職員證，以示身份。打擊行動將在平日或假期不同時段展開，為期2個月。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，為加強打擊逃票及違規使用車費優惠行為，港鐵早前宣布，下周日(25日)起上調附加費款額，重鐵網絡附加費將由現時500港元增加至1,000港元；輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290港元上調至370港元。

李婉玲表示，乘客有責任支付足夠車資，而相關規違行為亦對其他乘客不公平。她指，若乘客拒絕繳交附加費或有重複逃票等情況，港鐵將向相關人士提出檢控，或轉交相關政府部門跟進。同時，港鐵會加強查票及宣傳教育工作。

城巴新巴回覆指，車長及前線員工一直按政府指引，要求疑似不合資格使用2元乘車優惠計劃的乘客出示身份證明文件，並要求查明違規者繳付全額車費。城巴新巴將配合政府新打擊措施，積極協助當局所採取的宣傳及打擊行動，並繼續按指引查核疑似違規個案。