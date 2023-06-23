18歲男獲撤銷集結罪　律政司不服上訴　終院押後裁決

2019年10月有市民上街抗議《禁蒙面法》，其中一名事發時年僅15歲多的男生，被指在黃大仙對開參與集結，並用電筒照射執法人員，結果被捕。經審訊後，該男生被裁定非法集結罪成，判入勞教中心。他及後就定罪提上訴，高院法官張慧玲指無法確定他是夥同別人犯案，判處他上訴得直，撤銷其定罪及判刑。律政司不服裁決，向終院提出終極上訴。終院今（23日）經開庭後，最終押後作書面裁決。

現年已18歲的麥姓答辯人被控於2019年10月7日，在黃大仙新光中心外參與非法集結。律政司一方爭議指，麥必然留意到旁邊的示威者曾向執法人員照射雷射光及電筒光，且曾拿取了示威者的電筒照射人員，反映他是一同參與非法集結。答辯方則認為律政司的說法屬武斷，並指拿電筒行為只佔他在該處逗留多時的其中1分鐘，但忽略了他其餘時間均是獨自行事。

控方案情指，當晚8時至9時許，有示威者在新光中心對開堵路，警方到場處理。至晚上10時許，約100人在新光橋對開行人路聚集叫囂。警方拘捕多人，包括麥。警方片段顯示麥首先是在吃東西，並無對執法人員作出任何行動，他的附近有1男1女用雷射筆不停射向人員，麥則曾以白光手電筒照射警員。

案件編號：FCCC 6/2023