拉丁舞導師抽脂後死亡　女西醫獲准上訴　官指原審無考慮減刑因素

拉丁舞導師李嘉瑩於7年前接受背部抽脂療程後死亡，當日負責進行療程的女西醫關孝孜經審訊後，被判誤殺罪成，2021年10月被判監禁6年。她不服定罪及刑罰上訴，同時申請上訴期間保釋。高院上訴庭法官薛偉成於上月批出上訴許可，亦批准被告保釋外出，今(23日)頒下判詞解釋裁決理據指，原審法官指引陪審團時犯錯，只依賴其中一個控方專家證人的專家報告而忽略辯方專家報告。

38歲上訴人關孝孜，於2006年在香港大學醫學院畢業，2007年開始執業。她被控一項誤殺罪，指她於2014年6月26日，在尖沙咀加拿分道2號7樓「重生植髮中心」，因嚴重疏忽而非法殺死李嘉瑩(終年32歲)。

據上訴庭判詞指，認同上訴方指原審法官引導陪審團時，只側重其中1名控方專家證供，但忽略了辯方專家證人報告，剝奪被告辯解的機會。判詞又指，在判刑方面原審法官將構成犯罪的情節視為加刑因素，是重複量刑，亦沒有充分考慮被告各項減刑因素，包括案件發生距離裁決事隔7年，以及上訴人有可能癌症復發等。因此法官決定批出上訴許可，並讓關獲取保釋，以等候在3位上訴庭法官席前上訴。

案件編號：CACC244/2021