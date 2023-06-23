假難民曾姦妻友被判入獄　待遣返期間判人身保護令外出

10多年前以免遣返聲請留港的西非男子，因強姦妻子友人於2016年在高院被陪審團裁定強姦等罪罪成，重囚10年。西非漢於2022年2月刑滿出獄後，入境處一直根據《入境條例》羈留他以處理聲請和等候遣返。及後，他的聲請和上訴均被拒絕。西非漢早前入稟高院申請人身保護令，高院法官高浩文今（23日）頒判詞，批准其申請，下令入境處釋放他。

申請人是現年43歲的Johnson Benjamin，出生自西非利比里亞。據判詞透露，2012年他以旅客身份來港，獲准留港5日。惟他沒有在限期之內離開。同年9月他被捕。被捕後兩日他提出免遣返聲請，他獲准留在香港以擔保代替羈留。2014年他與本港女子結婚，兩人育有一名兒子。2015年他被指趁妻子留院分娩期間強姦妻子友人，2016年經審訊後被裁定罪成，判囚10年。2022年2月他服刑完畢。2022年5月，入境處拒絕其免遣返聲請，申請人之後向酷刑聲請上訴委員會提上訴，2023年6月被駁回。

判詞續指，申請人服刑完畢後，入境處考慮到申請人可能對社會造成的威脅和安全風險，認為申請人在等候處理免遣返聲請時須羈留。法官知悉申請人在領取回國證件一事採取不合作態度，而入境處在整段羈留期間已迅速行動和作出合理的努力處理其個案。惟考慮到申請人有意就其免遣返聲請提出司法覆核，加上其妻子因遭羈押無法照顧其8歲兒子，鑑於申請人已被羈留494日，法官認為如羈押期仍繼續，會變得不合理及不合法，遂批准申請人的人身保護令申請，下令入境處釋放他，但不作訟費命令。