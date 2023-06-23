財會通過逾4千萬撥款研發系統　配合取消強積金制度

立法會財務委員會今日（23日）通過一筆涉款逾4000萬元的撥款，用於勞工處資訊科技系統開發計劃，以配合取消強制性公積金制度下，使用僱主的強制性供款累算權益「對沖」遣散費和長期服務金的安排。有議員質疑開發費用偏高，並且已有功能相近的系統，或可合併，以節約資源。

議員楊永杰質疑當中為何有2500萬合約員工的開支，又認為過去有開發類似平台，應當節省資源。另一議員陳永光認為4000多萬開發價偏高，應與市場價格比較，確保公帑用得其所。議員陳紹雄指出，開支中有涉及700多萬的維修保養合約員工服務，佔每年估計的經常性開支約75%。他認為現有系統的維護人員可以兼顧新系統，只需增加少量人手，以達到節約成本，協同效應的目的。

另外，議員陳仲尼指出早前政府推出「易通行」，年長司機不適應數碼化致計劃未能如期推行，質疑當局怎樣確保使用者能夠簡單易明地使用。

當局回覆稱，系統由勞工處開發維護，起碼要用25年，服務已經支付遣散費的僱主，使他們通過該系統拿回錢，並表示這是一套新的計算模式，較為複雜，不能拿現有系統直接用。人事方面會聘請外判專業人士幫手，負責系統分析、設計等工作，否則就要增加公務員人手，而開位亦較為困難。人員配置方面會儘量使用現有人手，但相信新系統確實需要加配額外人手。

當局亦關心中小企使用體驗，表示會做多啲功夫，大量宣傳、接觸企業，讓中小企業僱主明白系統其實不難用。

另外，會議亦通過了工務小組委員會提出的在岩洞內興建政府檔案處歷史檔案中心、深水埗欽州街西休憩用地及公眾停車場、北區雨水排放系統改善工程的3項提議；人事編小組委員會提出的在文化體育及旅遊局開設3個編外職位及保留2個編外職位的2項提議。在表決為成立全國運動會統籌辦公室和啟德體育園「開位」的提議時，議員狄志遠均投下反對票。