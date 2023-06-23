2000元消費券7.16發放　新登記及「轉會」下周二截止申請

港府今年分兩期派發最多5,000港元電子消費券，首期3,000港元已於4月16日派發，餘下2,000港元將於7月16日發放。政府發言人今日(23日)提醒，第二期消費券計劃將於下周二(27日)截止登記，符合資格而又從未登記的市民，或有意更改儲值支付工具帳戶收取第二期消費券的現有登記人，應把握時間透過網站電子登記平台或前往臨時服務中心辦理手續。

發言人表示，港府會對所有登記人作資格審核，過程中消費券計劃秘書處或其承辦商會進行抽查並聯絡登記人。但鑑於近日有市民表示收到關於消費券計劃的來電或短訊，擔心有騙徒假冒秘書處或承辦商騙取個人資料，發言人提醒市民留意以下事項，包括致電登記人時不會播放電話錄音；所有短訊不會提供任何網站連結；不會向登記人直接索取個人資料；以及政府或承辦商只會通過以下特定電話號碼致電或發出短訊。

所有登記人會收到其審核結果的短訊通知，有關的短訊會以特定電話號碼發出。市民亦可透過消費券計劃熱線的語音系統查詢其審核結果。獲通知不符合計劃資格準則的登記人，如對結果有異議而欲提出覆檢申請，可在計劃網站下載或透過計劃熱線索取「覆檢申請表格」，填妥後在收到短訊通知的14天內連同相關文件以郵寄、傳真或電郵遞交，秘書處收到覆檢申請後會以短訊確認收到申請。