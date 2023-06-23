預先包裝乾肉腸疑受污染　食安中心要求下架停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(23日)表示，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，一批由法國出產的預先包裝乾肉腸產品可能受致病菌李斯特菌污染，呼籲市民不要食用。同時，業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

受影響產品名稱「Saucisson Sec」，品牌為「Maison Duculty」，來源地為法國， 進口商為「Noja Fine Trade Limited」。產品批次編號「2310801」，淨重300克，食用日期為2023年8月26日前最佳。

發言人指，中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。為審慎起見，該進口商已按中心指示把受影響產品下架和停售，並展開回收。

李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、惡心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。