海關破網上直播售賣冒牌物品　檢百萬元貨拘30歲女子

海關早前接獲舉報，指有人在社交平台開設專頁，透過網上直播售賣懷疑冒牌物品。關員喬裝顧客進行試購，經深入調查及在商標持有人協助下，今日(23日)採取行動，突擊搜查上水一個住宅單位，檢獲近1,000件懷疑冒牌物品，當中包括皮具、手袋、衣服及飾物等，估計市值約100萬港元，並拘捕一名30歲女子。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關版權及商標調查科高級調查主任周麗雯表示，涉案賣家會通過開設專頁，即時發放直播日期及時間，而為逃避海關追查，更會刻意選擇夜晚或深宵時分作直播銷售，當中每次直播為時約4至6小時，以促銷不同產品。顧客若見到心儀商品，可以即時留言落單，賣家之後會以私訊形式與顧客個別聯絡，跟進付款方法及寄貨安排，確認收到貨款後，便會以速遞方式寄貨。

據了解，相關冒牌貨物均仿冒知名品牌，售價大約100至5,000港元，僅為正貨價的1至5%；直播平台經營1至2個月，「業務」均由被捕女子一手一腳打理。

海關提醒，消費者應光顧信譽良好的店舖或網店，如有懷疑，應該先向有關商標持有人或所屬代理查詢。海關亦提醒於網上售賣物品的人士，切勿售賣冒牌物品，根據《商品說明條例》，任何人銷售或者為售賣用途而管有無牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款50萬港元及監禁5年。