男童大角咀掌摑小朋友　惡母縱容霸凌行為　反斥：唔打得唔好出嚟

父母是子女的榜樣，良好的教育亦應該由小開始。有女網民今日(23日)就在社交平台反映，其兩歲孩子在大角咀市政大樓的兒童體育館遊玩時，遭一名身穿幼稚園校服的男童毆打，後者疑在館內欺凌小朋友，行為包括掌摑、推撞等。無奈的是，該男童母親在現場任由其霸凌行為，事主向她反映卻被責備：「小朋友唔畀人打得以後唔好嚟！」雙方更因搶奪正在錄影的手機而出現身體碰撞，女網民不禁在貼文呼籲街坊帶小朋友到上址遊玩時「一定要小心」。

據該女網民表示，涉事母親疑是來自內地的「新移民」，而她即使目擊兒子的霸凌行為亦無動於衷，「呢個女人小朋友咁大都唔教，由得個仔一巴一巴打2至3歲嘅小朋友都當睇唔到，由得個仔推啲兩三歲嘅小朋友落樓梯又唔理，由得個仔打完啲小朋友一個又一個」。事主不忍向對方反映卻被回罵，令她質疑「依家啲人喺上面落嚟香港，係咪就可以打橫行？反而仲叫我哋香港人唔好再嚟」。期間，事主拿出手機拍攝雙方爭執過程，對方卻以肖像權為由，「衝過嚟想搶我部電話，之後重要喺拉扯之下整損咗我隻手」。

經多番擾攘後，涉事母親帶同兒子離開事發地點，惟乘升降機前夕，其兒子一度道出粗口用字，令事主倍感無奈，她亦在貼文提到自己手臂被撞瘀、刮損，孩子的口唇亦被打至擦破。至晚上，事主更新貼文表示已向男童的幼稚園反映事件，雖然小朋友睇完短片後承認「發生咗呢件事」，但未知對方會否就事件道歉，而事主亦不排除會報案處理。