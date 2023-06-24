青衣担杆山路建隔音設備　減長發邨長安邨車聲滋擾

港府刊憲，建議在青衣長發邨和長安邨對出的一段担杆山路，設置懸臂式隔音屏障及密封式隔音罩，以緩減交通噪音。有關的憲報公告、計劃、圖則和位置圖已上載至運輸及物流局網頁。市民若有異議，須於今年8月22日或之前向當局提出。

上述建議工程將涉及在俊發樓與安濤樓對出的部分担杆山路設置懸臂式隔音屏障；在安濤樓與安潤樓之間的一段担杆山路設置密封式隔音罩；永久封閉部分現有行人路和一個美化市容地帶；暫時封閉部分現有行車道、行人路和美化市容地帶，並在有關工程竣工後予以修復；以及進行附屬工程，包括進行土木、土力、渠務、公用設施、街道照明和環境美化工程，以及安裝交通輔助設施等。

公眾可於辦公時間到中環統一碼頭道38號海港政府大樓地下中西區民政諮詢中心、葵涌興芳路166至174號葵興政府合署2樓葵青民政諮詢中心，以及荃灣青山公路174至208號荃灣多層停車場大廈10樓荃灣葵青地政處，處查閱有關工程的圖則和計劃

任何人士擬反對該項工程或使用，或同時反對兩者，必須於今年8月22日或之前，以書面向運輸及物流局局長提出。反對人士須在反對通知書內說明其權益及聲稱受該項工程或使用影響的情況，並提供聯絡資料，方便聯絡。