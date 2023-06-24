康文署下月初辦仲夏之躍免費文藝活動　門票下周一上網索取

由康樂及文化事務署主辦的「仲夏之躍」下月7至9日，一連3日在伊利沙伯體育館表演場舉行，為市民送上免費魔術節目《世界魔法王之香港篇》、舞蹈表演《青年動感狂舞派》和《青年樂隊馬拉松》音樂會。免費門票可於下周一(26日)上午9時開始上網登記索取。

《世界魔法王之香港篇》於下月7日晚上8時至9時30分演出，由國際魔術大師甄澤權與本地年輕魔術師杜銘賢、李曉陽和張君恒搭檔，將海外巡演的精華部分帶回香港，向觀眾呈獻大開眼界、嶄新刺激的魔術體驗。翌日下午2至5時則演出《青年動感狂舞派》，專業舞團香港街舞發展聯盟等團體，與來自社區及大專院校的年輕舞者一同揮汗，演出Hip Hop、Jazz Funk、K-Pop、J-Pop等不同風格的舞蹈，盡展年輕人的澎湃力量。

《青年樂隊馬拉松》則於本月9日下午2時至晚上7時演出，超過20支樂隊將同台獻技，包括本地專業組合如The Hertz、WHIZZ、超能天氣、Kowloon K、話梅鹿和RowdyRoadie，將與社區及大專院校的年輕樂隊，表演無伴奏合唱、搖滾、爵士、廣東流行曲等各式各樣的音樂。