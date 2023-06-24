本報多番踢爆　出招補鑊無效

多間街市豬肉檔連番被踢爆未有妥善存放鮮肉，兩個東九龍街市早年更先後被揭老鼠「圍噬豬殼」，養「鼠」為患。食物環境衞生署其後補鑊，要求肉檔不得存放肉類於店舖外，亦須時刻確保存放環境衞生。可是，是次事件反映措施無效，無法阻止肉檔胡亂處理鮮肉。

本報於2020年連環踢爆觀塘秀茂坪街市及黃大仙大成街街市連日上演「老鼠開餐派對」，群鼠歎豬殼後，食環署於2021年底宣布，會在新鮮糧食店牌照加入新持牌條件，規定所有運送到持牌新鮮糧食店供發售的新鮮／冰鮮／冷藏肉類或家禽，不論是否預先包裝，均須直接送進肉檔內，且在任何時候都不得留置或存放於處所外，包括任何街道、行人道、巷里、通道及地方。

而肉類或家禽於待收取或送進處所期間，須時刻在清潔和衞生的情況下妥為存放，並須有適當保護以免受任何動物或周圍環境的侵害或污染。當時食環署說會於2022年1月起，在新鮮糧食店的新簽發牌照中加入新條件，而其他糧食店則會在續期牌照中加入新條件。

涉事豬肉檔或未受新牌照規限，觀塘區議會主席柯創盛認為，當局需要於豬肉檔續牌時考慮檔戶過往有否配合要求，確保政策「落到地」；亦要認真檢視新安排下，人員於執法上有否空間改善，確保食物衞生。