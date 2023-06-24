精神患者「有條件釋放」存漏洞　蔡海偉籲醫管局檢討

本港近日接連發生命案引起社會廣泛關注，當中鑽石山荷里活廣場慘劇更揭示精神病患者支援不足。醫衞局轄下精神健康諮詢委員會早前開會討論，精神科服務模式及人手等4個事項。醫管局精神科醫患比例嚴重失衡，平均1名醫生要面對761名患者，委員均指情況不理想，建議增加人手及加大公私營協作等，長遠增加培訓名額改善問題。目標今年第四季前將個案經理與嚴重精神病者比例減至1：40。

醫管局精神健康諮詢委員會委員、蔡海偉今早(24日)在電台節目表示，過去5年，醫管局精神科門診個案數字由26萬多升至約30萬，涉及精神病患者出院安排的「有條件釋放」機制即將完成檢討。蔡指出，精神病患往往會多次入院，惟只有強制入院的患者才適用於「有條件釋放」，若患者自願入院則不符合，認為現時機制或存在漏洞，建議醫管局改善。

公院醫護短缺下，精神科醫生更是人手不足，蔡建議把症狀較輕微的患者轉介至受培訓的社工跟進，讓精神科醫生集中處理重症個案。由於個案經理與患者的比例已達1：50，在浮動下甚至達更高比例。蔡海偉認為，除增加人手外，要考慮個案經理如何配合社區的支援服務，以助患者融入社區。