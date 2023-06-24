近日確診新冠住院兒童年紀較輕　部分個案患嘶吼症

新冠疫情緩和，很多市民曾感染新冠。港大兒童及青少年科榮譽臨床副教授關日華今早(24日)在電台節目表示，近日確診新冠的住院兒童年紀較輕，平均只有3至5歲，個別兒童更患嘶吼症。即使本港有相關治療技術，惟延遲看醫生，嚴重個案或能引致氣管閉塞及死亡，他呼籲家長不能掉以輕心。

關提到，部分兒童中招後會出現長新冠，影響器官、呼吸道及中樞神經系統，憂慮影響記憶及認知，持續約6至9個月的學習遲緩。他續指，很多家長誤以為曾感染新冠的兒童不用打疫苗，但現時3歲以下幼童的接種率偏低，感染後容現併發症需入院，故幼童要打至少3針，才可避免嚴重併發症或死亡風險。另外，因後疫情時期下夏季現呼吸道合胞病毒，或會引致肺炎或影響支氣管，他提醒家長，若子女若發高燒，應盡快求醫及不應上學，在多人的地方戴口罩。

另外，他指近日天氣炎熱，有利腸病毒繁殖，幼稚園、幼兒園等地方爆發手足口病的情況上升，根據以往的EV-71型腸病毒數據，病毒會入侵兒童腦部，嚴重會引致腦炎。他提出，若子女睡眠時每小時抽搐扎醒10多至20次，神志轉差，便是腦炎的病徵，須盡快求醫。

由於手足口病患者一般需時7至10天，在水泡結痂後才不再具傳染性，關日華稱，若幼童受感染，照顧者應以1：49漂白水，清潔及消毒患者的分泌物，及接觸過的物件。