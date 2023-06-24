4000龍舟選手維港競賽　無懼天氣不穩　大批市民觀賽倍感激動

因疫情停辦4年的「香港國際龍舟邀請賽」，17項賽事今明(24日及25日)兩日在維港復辦。近4,000名來自世界各地的龍舟好手角逐冠軍。東網記者今早到現場觀察，已有不少市民和旅客一早到場「霸定靚位」等開賽。有首次參賽的選手表示，為賽事訓練逾兩月，不擔心天氣不穩會影響表現。有內地遊客則專程來港觀賽，認為現場氣氛熾熱有活力。

由旅遊發展局及香港龍舟總會合辦的「香港國際龍舟邀請賽」闊別4年後回歸。整個賽事有超過160支來自10個國家及地區的隊伍參賽，近4,000名運動員同場競賽。有份角逐混合錦標賽的選手彭小姐為首次參賽，她透露賽前已訓練超過兩個月，對現場有大批市民觀賽支持倍感激動。另一選手關先生則直言「好興奮！好開心！」他指在疫情期間亦有積極備戰，近1年已參與近10場大小賽事，對比賽有信心。

海旁一帶亦有不少市民遊客無懼酷熱，駐足為運動健兒打氣。來自山西的旅客王小姐指，適逢端午節假期，兩日一夜的行程特意安排前來觀賽，認為現場氣氛熾熱，對可近距離觀賞賽事感到興奮。市民黃小姐則攜曾為龍舟選手的父親到場一同為本地健兒打氣。她指雖然天氣不穩，但無阻現場氣氛，期望本地選手可在比賽中獲得佳績。