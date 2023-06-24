港車北上逾2500申請　明年中期完成跨境港深西部鐵路可行性研究

運輸及物流局是上年新設立的決策局。該局局長林世雄今(24日)在網誌回顧局方過去的工作和展望未來本港運輸發展。林表示，截至本周二(20日)，「港車北上」已收到逾2,500份申請；運輸署亦已向登記車主發出超過78萬張「易通行」繳費貼，佔領牌車輛約95%。他又指，局方會在明年內在香港國際機場「航天走廊」使用自動駕駛車輛；也會就跨境港深西部鐵路與深圳當局研究工程可行性和成效等，估計在明年中期完成。

航天方面，局方指將於今年內提出《交通運輸策略性研究》的初步建議，並在明年內推展一些嶄新的先導計劃。林世雄稱，會在2025年公布以構建可靠、安全、智能和環保高效運輸系統為目標的運輸策略藍圖。另外，該局與深圳當局已於今年首季就港深西部鐵路(洪水橋至前海)展開次階段研究，內容包括鐵路方案的規劃、初步工程可行性、效益、環境影響，以及建設和營運安排等，預計明年年中完成。

在道路擴充方面，11號幹線的勘查研究已於2021年9月開展後，元朗公路(藍地至唐人新村段)擴闊工程及青衣至大嶼山連接路的勘查研究及詳細設計工作亦已分別於去年10月及今年5月展開，局方指會爭取於2033年或之前分階段開通上述項目。船舶方面，香港的船舶註冊廣受國際認可，以總噸位計全球排行第4。香港註冊船舶在全球的港口國監督扣留率甚低，去年的數字為1.4%，低於全球的平均數的2.77%。