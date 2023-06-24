國泰客機尾轆故障急剎折返　專家指避免更嚴重事故發生

赤鱲角香港國際機場今晨(24日)發生嚴重事故，國泰航班編號CX880由香港飛往美國洛杉磯的一班客機，在跑道上加速準備起飛之際，因機組人員發現尾轆故障而須急剎折返；當飛機返回登機閘口時，機組人員立即疏散了乘客，安排由6個艙門逃生滑梯離開飛機。事故中造成18乘客受傷，當中11人須送往醫院治理。而現場所見涉事客機其中一組尾轆多個輪胎變形，更呈現洩氣凹陷狀態。

暫時國泰航空未公布是次飛機事故原因，理工大學航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻表示，根據現時初步掌握，當時涉事航班在跑步上正加速至約150節(Knots)，相等於約每小時逾280公里的速度，而當提速至160節(Knots)以上便可起飛。惟根據現時了解，機長在提速期間已發現後轆機組有故障，而在作出急剎的決定，伍淦鴻認為機長在僅僅10多秒時間作出了專業正確判斷，以避免更嚴重的意外發生。伍解釋指，若強行升空而及至降落時，機轆着地所產生的重量可達機身的4倍，萬一屆時機轆爆胎令金屬組件在跑道摩擦，有機會導致機身失控，而彈出的機組零件更有機會對機身造成破壞，若然彈至油缸更爆炸風險，因此他形容是次機組人員的判斷避免了嚴重的事故發生。

至於有現場圖片所見，機體尾轆呈爆胎狀態，伍淦鴻指或由於急霎時機轆有機會要承受相等於機身4倍的重量，令出現此情況亦不足為奇；但指出機長能夠在機長室內監察機組的溫度，包括機轆組件，因此認為機長判斷了在安全的情況下安排乘客作緊急疏散是一個合理的情況。

因應國泰航班的嚴重事故，運輸及物流局局長林世雄表示高度關注事件，並向乘客表示慰問。他強調，民航處對所有本地航空公司都有很高的要求，以確保這些公司遵守國際民航組織就飛行安全及適航所訂定的標準和建議措施。民航處會就是次事件作出跟進。與此同時，民航意外調查機構會按香港民航（意外調查）規例（第448B章）訂明的程序跟進這宗事件，以提高飛機旅客安全及防止意外或事故再次發生。