僅0.68%非華裔人使用精神健康服務　專家倡增南亞裔輔導員支援

近月社會接二連三發生慘劇，令社會更關注精神健康的支援，城市大學社會及行為科學系助理教授關志健對為多元族裔的支援服務提出關注。他指出，現時雖然有24間精神健康綜合社區中心，惟政府並未統計服務使用者當中有多少是來自非華裔社群；而據關與香港社會服務聯會合作，自行統計非華裔人士使用精神健康綜合中心服務的比例，結果發現非華裔人士僅佔0.68%；惟政府統計處統計數字，香港人口當中有超過8%是非華裔，令他不禁提出服務宣傳是否到位，非華裔又是否知悉相關服務等問題。

關志健指出，不少南亞裔人士仍不太清楚如何向社工或其他專業人士尋求協助，甚至沒有「見社工」、「精神健康」等概念，所以未必懂得尋求外間協助。他指曾為南亞裔中學生進行跟進研究，雖然部分有語言的溝通障礙，但他們事實上很樂意在小組研究中透過英語及圖劃分享自己的想法和經歷。關認為設立少數族裔精神健康中心，透過南亞裔輔導員利用英語、印地語、烏爾都語或尼泊爾語等「同聲同氣」地進行輔導，料對解決情緒壓力可有事半功倍效果。

關建議，可參照醫院管理局的聯網，在各大區選擇一所精神健康綜合社區中心，增設服務，以支援該區內的多元族裔人士的精神健康；既可以集中資源，亦有利相關服務單位積累經驗；華裔和非華裔人士在過程當中可互相認識，有助促進種族共融。而目前香港有超過2萬名社會工作者，他估計只有大約21位是非華裔，期望各社工課程能從招生機制、課程設計等方面着手，探討如何吸引和支援更多的非華裔學生接受社工培訓，以助提升非華裔人士的精神健康質素。