立會召開照顧者政策公聽會　兒童照顧者被忽視　批政府支援不足

政府由今年10月開始，將4項關愛基金下經濟支援計劃恆常化，包括低收入殘疾人士和長者照顧者津貼額提高至3000元。立法會推動照顧者為本政策小組委員會今日（24日）召開公聽會，當中多位社會代表批評政府計劃完全忽略特殊兒童及單親家庭，對現行措施感到失望，全然不以「照顧者為本」，解決不了現實問題，要求擴大照顧者定義，增撥資源，在綜援外增設單親兒童照顧者津貼，增加兒童託管和24小時暫宿服務，特別是增設SEN特殊學童服務，舒緩照顧者壓力。另外，推動彈性工作制，使照顧者平衡照顧及工作。

油尖旺基層照顧者權益關注組代表麥泳恩指，現時本港托兒服務求過於供，嚴重不足，且主要針對在職家庭，對綜援單親家庭欠缺照顧，一旦壓力爆煲，或發生家庭慘案。基督教香港信義會太和青社聯綜合服務中心代表黃錦秀表示，對兒童照顧者未有「上車」表示失望，認為應與殘疾和老人照顧者「並排」。照顧兒童照顧者小組成員蔡沚珊則質疑政府為何忽略兒童照顧者，指出其照顧壓力大，又要兼顧工作，全職照顧者更欠缺收入，家庭地位低下，希望增設兒童照顧者津貼，肯定他們的貢獻。社工林琪建議增加兒童課餘託管服務和SEN小班教學，並增設兒童24小時暫宿服務，讓照顧者休息，以及提供精神健康服務給照顧者。

當局回應指，會在今年第三季開立24小時支援熱線，由專業社工接聽，提供資訊、輔導和轉介等服務，亦會建立資訊網站，供有需要人士查詢。至於擴大照顧者定義，當局稱政府投放資源有先後次序，暫時會優先解決殘疾人士和長者照顧者的困境，將來會根據資源多少釐定其他情況。增加托兒所名額方面，當局上禮拜公布了一批學校會添加托兒服務，會繼續和校方協商，希望逐步減輕家長壓力。

議員狄志遠表示，政府應加把勁解決照顧者的處境，利用好關愛基金。建議將代表意見列成清單，逐項與政府傾談爭取。他還提出政府應與僱主協商，推行彈性上班制，質詢政府接下來會否有地區支援中心。議員陸頌雄認為要推廣照顧者培訓，指專業團隊服務杯水車薪，建議政府不單止是增加津貼，日後更好提升照顧者能力和認知，並關注關愛隊在照顧者服務中發揮的作用。

當局回應稱，暫時難以在全港投放資源建立24小時社區支援中心，但接下來投入運作的24小時熱線會轉介求職者至最近的服務設施。至於關愛隊會負責提供資訊和轉介的服務。

另一議員鄧家彪則指責政府的資訊科技瀏覽量不足，實際效果欠佳。他認為應確保每個照顧者知道政府的資訊，能有一站式諮詢網站和互動功能，一按鍵就能求助。當局則認為照顧者由於忙於家庭事務，沒有時間瀏覽信息，認為朋友家人可以幫手看資訊，當局亦會將資訊轉介到地區服務。