全港反罪惡冚3賭場掃武器庫　共拘65人

執法部門昨日(23日)於全港各區展開反罪惡及反黑社會行動，期間突擊搜查多個非法場所及罪案黑點。行動至今，該部門一共拘捕65人，並破獲3個非法賭場，1個武器庫以及偵破其他30多宗案件；期間檢獲開山刀、斧頭等大量武器、賭博工具、總值約18萬港元的懷疑毒品，以及2萬港元現金和約值20萬港元的金器，相信為犯罪得益。

調查人員指，被捕人士為48男17女(14至65歲)，當中包括15名非華裔人士，涉嫌「經營非法賭場」、「販運危險藥物」、「欺詐」及「刑事毀壞」等罪行。至於行動中搗破的武器庫懷疑由黑幫操控，該武器庫以住宅單位作掩飾，人員在屋內檢獲3支電槍、3把長劍、1支胡椒噴劑及1支伸縮棍，以涉嫌「藏有攻擊性武器」、「無牌管有槍械或彈藥」拘捕屋內一名44歲非華裔男子。

另外，執法部門昨晚在尖沙咀展開反罪惡行動，重點巡查區內罪案黑點以打擊區内罪案活動。人員強調，部門會加強情報收集和適時進行執法行動，打擊暴力罪案、三合會活動及他們的收入來源。相關行動仍然繼續，相信會有更多人被捕。