外賣食中粉紅色肉身滷水雞翼　網民：火灸雞翼刺身

「雞有雞味」這句名言聽得多，但若誤吃血水味濃的雞翼，不但影響食欲，嚴重的甚至會食中細菌或病毒。有苦主昨(23日)在「飲食黑店大全-(全港食店質素關注組)」發文，稱在啟德某餐廳買外賣後，整碗外賣的滷水雞翼均未熟透，且進食的人更是其正在住院的男友。有網民憂事主「食完真係可以留院」，又有人笑稱雞翼「好新鮮」。

有網民發貼文，批評在啟德一間酸菜魚連鎖餐廳買外賣後，發現雞翼是「零舍與眾不同」，「隻隻都咁生」。圖片可見，黑色外賣膠碗中的數隻滷水雞翼，看似肉汁飽滿、十分惹味。可惜雞翼「虛有其表」，每一隻雞翼內裏只見呈粉紅色的肉身，且肉質異常滑溜，明顯未煮熟。圖片的右上方亦有部分相信是事主發現「中伏」後吐出來的雞肉。

網民議論紛紛，大部分人直指雞翼「生得好過分」，認為肉生的程度「似醃咗(滷水)未煮」，也有部分網民笑指雞翼「整到完美嘅三成熟」，是「全雞刺身」，將其菜名改成「火灸雞翼刺身」，也有人建議事主向食環署投訴。事主在回覆網民留言時提到，沒有就事件影相予涉事餐廳，指當時外賣自取的時間太晚，店舖已收檔，只能在外賣平台投訴，獲取與雞翼價值相等的優惠券。

根據食安中心的資料，未經烹煮的禽鳥和禽鳥蛋可能被沙門氏菌或禽流感病毒等細菌或病毒污染。沙門氏菌會令人發燒、嘔吐、腹瀉及腹痛，若未及時接受治療，或出現致命的嚴重併發症，譬如脫水及敗血病。大腸彎曲菌則會引發腹痛、腹瀉、發燒，通常會伴隨發燒、頭痛、肌肉痠痛等前期症狀，接着會現惡心感及腹痛症狀。另外，徹底煮熟禽鳥和禽鳥蛋可大大減低因進食而感染禽流感的風險。