車Cam直擊：吐公疑收緊影快相　廿秒逾34閃如雷暴

近日雷雨不斷，而吐露港公路近馬料水段昨日(23日)晚上更連續出現逾34次「閃電」，睇真啲原來是「影快相」所發出的閃光。根據網上昨日流傳的一段約23秒車Cam片，只見錄片車輛在吐露港公路駛至馬料水一段路時，前方不斷出現閃光，在短短的20秒內已閃超過34次，如同置身狂風雷暴當中，直至錄片車輛離開涉事路段閃光似乎仍未停止。

上述錄片車司機將偶遇連環「閃電」片段分享至社交平台Facebook群組「車cam L(香港)」，並在貼文詢問「吐公近馬料水幾時轉咗限50，架架都閃，係咪人人有份」。片段引來大量網民留下哈哈笑表情回應，不少人笑言「係咪雷暴呀」、「會唔會係閃電咋？」更有人留下一句已故巨星羅文一首經典名曲《激光中》的歌詞「激光中穿梭」，令一眾看官笑出眼淚。

此外，有網民留言表示自己亦經過涉事路段被「閃」，直言「唔係呀，無啦啦100變50？突然間收慢變50，一定撞車喎」；另有留言更批評政府，道「好心政府啦，條路平時(限速)100，一下收到50，前車收慢咪好易串燒囉，賺錢唔係咁」，更點名運輸署指「賺得咁X陰質，運輸署嗰條垃圾瞓覺瞓得心安理得？」