兩歲兒遭惡童霸凌　家長報案兼驗傷　盼執法部門認真處理

大角咀日前出現惡童霸凌事件，有家長攜兩歲兒子在市政大樓兒童體育館遊玩時，其子遭身穿幼稚園校服的男童毆打，後者母親卻惡人先告狀責備事主：「小朋友唔畀人打得以後唔好嚟！」事件經社交平台分享後引起關注，不少網友及街坊均支持事主驗傷跟進。當事人今日(24日)回應表示，已就事件前往醫院驗傷，同時亦已報案，盼學生家長、幼稚園及執法部門會認真處理。

被打幼兒的家長今日在貼文更新表示，下午3時再次重回大角咀市政大樓的6樓體育館，就該次事件報案處理。自己亦向兒童遊樂場經理解釋清楚當日發生何事，後者亦表明「向當日拒絕協助報案職員了解」。當事人又指出已向對方交代及提醒其他職員要多加留意遊樂場的欺凌事件，而執法人員亦向職員了解及拿取當日閉路電視所拍攝的片段來調查。

事主之後前往醫院驗傷，「雖然等咗好耐，但係都一定要等，因為唔想再容許佢哋再蝦蝦霸霸」。她又提到，「我哋只係用緊返香港人應該有嘅福利，小朋友去玩係應該開心，而唔係畀佢嘅小朋友發洩。至於惡童的幼稚園方面，事主表示「幼稚園主任話會同家長了解事件後再冇回覆」。

在本周三(21日)，事主在社交平台首度反映上述惡童霸凌事件，而男童的「新移民」家長目擊後仍無動於衷，「由得個仔一巴一巴打2至3歲嘅小朋友都當睇唔到，由得個仔推啲兩三歲嘅小朋友落樓梯又唔理，由得個仔打完啲小朋友一個又一個」。事主向對方反映卻被回罵，期間事主拿出手機拍攝雙方爭執過程，對方卻以肖像權為由，「衝過嚟想搶我部電話」，雙方因而出現身體碰撞。事件經在社交平台反映後，引起街坊及其他網民關注。