學校天台降溫塗層　頂層課室即減兩度

近期天氣炎熱，學校天台動輒被陽光曬至攝氏50度，甚至高達70度，熱力滲進建築物，頂層課室即使大開冷氣，學生仍倍感炎熱。有環保團體與初創公司合作，贊助葵芳一所中學的天台塗上降溫塗層，成功將天台地面降溫20度，頂層課室亦低了兩度。團體目標讓整個葵青區學校油上降溫漆，呼籲當局支持及推廣。

位於葵芳的獅子會中學，工人不停在天台地板，油上白色的漆油，目的非為美化天台，而是協助下層的課室降溫。助理校長吳志輝分享，過往最高樓層上課的學生，於開冷氣下仍經常呻熱「叫救命」，難以專心上課，師生曾量度室內天花於冷氣下仍高達38度，「好似課室長開暖爐」，因此加裝了巨型風機消暑。校方又稱，該校已於其他天台位置設置太陽能板，減少太陽光直射天台，但部分天台並不合適安裝或綠化，問題遲遲未能解決。不過，室內炎熱的情況或將有改善。綠惜地球聯同創冷科技於中學天台塗上特別塗層，藉反射太陽輻射，減少熱力傳遞，降低天台溫度，以節能減碳。

他們先於一間課室對上的天台塗上降溫漆，再與其他沒塗層位置比較，發現油上降溫漆下，天台地面錄得約29度，較沒塗層的約49度，降低20度。而課室天花溫度亦差距約5度，沒開冷氣的情況下，兩間課室的室溫亦約有兩度溫差。

綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，別小看該兩度溫差，特別是降兩度毋須用電；每低一度變相開細點冷氣，節省3%電費，節能在香港空間效益大，尤其劏房戶，能紓緩電費加價壓力，並頂着氣候挑戰。創冷科技業務拓展經理馮嘉菡則稱會向學校提供折扣，成本只與一般油漆差不多，而塗層防水防塵不易燃及不易剝落，只要減少踐踏，有效期長達5年。團體呼籲政府支持及推廣，特別關顧弱勢戶及學校等。