攜行李逃生　阻救援易受傷

事故發生後，甫停機逃生梯便彈出須逃離機艙，不少乘客均頓感徬徨無助。而為確保減少緊急離開機艙時的意外風險，有專家就提供了錦囊教路，使用逃生梯時切忌攜同行李，下滑時雙手可交叉抱肩，保護身體。

乘客陳先生憶述，聽到機長通知從儀表板留意到有異樣，於是決定返回停機坪時，突聽到巨響，隨即機艙的逃生梯彈出，不少乘客都即時取回手提行李急走至出口。期間一名女子沿逃生梯離開時跌倒，惟情況大致有序。而機場地勤職員亦趕到維持秩序，並大叫：「叫啲客唔好走散！」

而網上流傳乘客使用救生梯逃生一刻，有乘客排隊使用救生梯，有人連同行李滑落至地面後跌坐地上，需要他人攙扶離開。亦有人先用滑梯將隨身行李送至地面，並再緊隨其後滑下。

香港民用航空事業職工總會主席李永富指出，帶同行李逃生，有機會增加受傷風險，甚至影響逃脫進度。不少行李背囊有拉鏈鈕扣，有機會磨損或割破逃生梯表面；由於下滑速度快，亦有機會令乘客受傷。因此，使用逃生梯時切忌攜同行李，更指「逃生梯並不是輸送帶，為己為人，不應將行李瀡落來，影響救援工作。」

李永富亦提醒乘客，正確使用救生梯方法應是赤腳，避免如高踭鞋等踩到其他乘客；而下滑時雙手亦可交叉抱肩，最重要保持冷靜，以助迅速完成救援工作。