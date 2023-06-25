政Whats噏：徐英偉變小姐　葉劉：ChatGPT錯漏百出

ChatGPT(人工智能聊天機械人)係咪無所不能？中文大學工程學院副院長嘅議員黃錦輝亦曾經直指只係外界過分吹棒，仲話只係可以一般文書。之但係，聽埋身兼行政會議召集人嘅葉劉淑儀講嘅呢則趣事，又真係靠唔住。

葉劉今日(25日)喺社交平台貼文，話說尋日(24)去咗黨友議員何敬康喺東區嘅地區辦事處開幕禮，而黨友出嘅新聞稿同樣係試用ChatGPT幫忙進行英文翻譯，但係呢次翻譯出嚟嘅內容錯漏百出，令人啼笑皆非。

點解？葉劉舉例，話篇稿將行政會議召集人講咗係另一個議員。嘩！好錯喎。事關行會召集人只有一個，就係新民黨主席葉劉；凡係提及新民黨，都變咗做民主黨 ，而新民黨主席係劉慧卿。

冇最錯，只有更錯。葉劉話勞福局局長寫咗係羅致光，羅致光已經退下火線，冇做局長成年喇，更離譜嘅係民政及青年事務局局長竟然係「徐英偉小姐」！小姐？人名搞錯，性別都錯。徐英偉係前局長，新局長無錯係女性，名為麥美娟。葉劉話唯一正確詮釋嘅，只有發展局局長甯漢豪。

ChatGPT錯得咁交關，葉劉認為「餵食」AI嘅資料庫不但未有更新至最新版本，大部分原材料亦明顯係嚟自西方傳媒，對中國香港政壇同政治人物毫無認識，目中似乎並無建制派，佢覺得咁實在好可笑同充滿政治偏見，仲話佢要花唔少工夫「執正」稿件，先可以「出街」呀！

竟然被稱為「小姐」，徐英偉都有留言話正因為咁，AI先可以取代人嘅智慧，仲好幽默咁自然係「徐小姐」。

其實本港多間大學亦曾因禁唔禁學生用ChatGPT惹起爭議，最後個別大學都放行，而黃錦輝亦曾經提醒過學界切忌倚賴。不過，經過葉劉呢個「實例」，睇嚟一眾議員要醒爬，唔貪方便，以為用ChatGPT就乜都搞掂，否則出錯晒嘢肯定會淪為笑柄。