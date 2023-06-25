樓宇復修資源中心7.4起提供第二階段服務　助市民解維修困惑

為讓市民更加了解樓宇復修，以至各類支援資助等資訊，市建局在土瓜灣煥然懿居設立「樓宇復修資源中心」，行政總監韋志成今日(25日)就透過網誌表示，由4月至今，資源中心已吸引逾千人參觀及了解各項維修資助服務，並決定在下月4日起提供第二階段服務，市民毋須預約，便可免費參觀展覽及使用設施，大廈法團等亦可透過預先登記免費借用會議室資源。

韋志成表示，資源中心首階段運作時，局方主動聯絡多個地區及專業團體，以了解不同持份者對中心的服務需求；據團隊歸納整體意見後，獲得參觀者認同資源中心在三方面發揮促進和教育功能，包括提供了實用的樓宇復修資訊，料有助推動業主申請相關資助計劃；其次是應用科技助市民加深認識樓宇復修的重要性；而最重要及實際的是，以往不少業主或法團未必充裕空間，可作大廈管理的商討，而資源中心設有的9個不同大小活動室、會議室和調解室，過往一後時間平均每星期最少有兩至三個大廈業主立案法團使用會議室，直接助業主在樓宇管理和復修的不同階段舉行會議，協助他們取得共識以管理大廈。

就此，韋指出樓宇復修團隊考慮到首階段運作暢順，各項展覽設施、服務安排和人手已準備就緒，決定開展第二階段服務，市民毋須預約，便可免費參觀展覽及使用設施，而大廈法團等亦可透過簡單預先登記免費借用會議室資源。此外，亦將開放視像諮詢和視像申請服務，協助業主辦理樓宇復修資助計劃的申請手續、填寫表格和遞交所需文件，加快處理流程，以推動更多樓宇做好維修和保養。