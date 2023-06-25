新界南打擊藥駕酒駕拘15人　包括毒品快餐車司機乘客

執法部門一連兩日(24至25日)凌晨在新界南區內進行打擊藥後駕駛及酒後駕駛行動，在主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，合共向約1,200名司機進行酒精呼氣測試，並對違例司機發出了42張定額罰款告票。

行動中，執法部門一共拘捕15人，包括13男1女本地人及1名非華裔男子(25至56)歲，他們分別涉嫌「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「狂亂駕駛」、「販毒」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「沒有提供血液樣本以作分析」、「藏有工具可作吸食毒品用途」，其中一名男子亦為「通緝人士」。

其中在今日(25日)凌晨，人員巡經荃灣路時，發現一輛形跡可疑的私家車，遂上前截查，並在車內檢獲一個「冰壺」、約10.6克懷疑可卡因、懷疑甲基安非他明及懷疑氯胺酮，總市值約1萬港元。車上56歲本地男司機涉嫌「販毒」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「沒有提供血液樣本以作分析」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕，41歲本地男乘客，則涉嫌「販毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。