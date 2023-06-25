8成受訪青年不了解青年藍圖　團體指政策不切實際所致

港府於上年底公布首份青年發展藍圖，不過非大部分青年都對政策措施有所認識。有團體今日(25日)公布一項關於基層青年對藍圖的意見問卷調查，結果發現，有80%受訪者表示對藍圖內容十分不了解或頗不了解。團體認為，藍圖不切實際及不會關注基層青年所致，反映措施未能優先處理青年議題。

社區組織協會於今年3月至5月期間，以網上問卷形式，訪問84名年齡介乎14歲至30歲的基層青年。結果顯示，逾半受訪基層青年不知道政府公布藍圖；有63.1%表示沒有看過措施內容，其中更有80.9%表示對內容十分不了解或頗不了解。社區組織幹事王智源指出，藍圖對本港青年發展影響深遠，觸及就業、教育、精神健康等層面。惟調查結果反映，青年對藍圖不太熱衷且興趣不大，原因是覺得政策措施不切實際及不會關注基層青年。

社協副主任施麗珊表示，大多受訪者認為，應首先改善青年向上流動的機會，其次是增加就業職位，反映基層青年較為務實，更為重視生活上面對的挑戰。她建議，港府未來須加強升學就業等目標工作，並訂立具體及可實踐的進度表。

現租住於90尺劏房的David為大專院校三年級學生，受現行制度限制，他在升上大專後即被停止發放綜援，未能領取相關補助金及特別津貼。他透露現時要身兼多職幫補學費及租金，每周要工作7日，每日工時近12小時。他期望政府可將大專學生納入綜援及在職家庭津貼的受惠對象，為基層青年提供經濟援助。