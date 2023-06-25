調查指首次驗眼小學生近半發現有近視　當中兩成達275度

疫情三年，期間因未能面授上課，不少學校須轉為網上教學，令小朋友接觸電子屏幕的時間大增。為了解家長對小朋友眼睛的護理及健康的情況，香港執業眼科視光師協會在今年3至4日期間向293名小學家長進行問卷調查，結果顯示37%受訪小學家長子女有近視，近3成初小學生有做近視控制措施，平均度數增170度，6%達425度以上。

協會的調查結果又發現，除了政府母嬰健康院或學童保健視力檢查，只有7成小學生家長曾帶子女驗眼，當中近一半在首次驗眼時發現有近視，其中兩成已達275度。 協會指出，近視無「安全水平」，每加深100度，視網膜脫落風險會幾何級數遞增，指如以調查結果和政府統計處公布全港16萬初小學童數字推算，超過5.9萬人在17歲時近視達600度以上，當中3.2%更有機會視網膜脫落。

而調查中亦發現，有超過一半受訪家長誤以為定期驗眼可減低近視增幅，而大部分人認為深近視有長遠影響，但當中只有11%正確分辨出深近視的眼疾風險，亦有近7成不知道深近視會增加視網膜脫落的機會。協會認為，母嬰健康院或學童保健視力檢查未有檢視和記錄遠視、近視和散光問題的度數，促請政府及早在基層醫療中制訂兒童近視控制政策，並資助全港學童自3歲起每年接受「綜合眼科視光檢查」，由同一名視光師長期跟進兒童視力發展，料長遠可減深近視風險、個人及政府龐大醫療負擔。