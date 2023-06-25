政Whats噏：陳淑莊台灣會友　去留問題網上再爆爭論

公民黨已啟動清盤程序，而作為該黨前骨幹成員、立法會前議員嘅陳淑莊，近年移居台灣後絕少露面，而近日則浮上水面會友，又因去留問題，惹起網民爭論。

話說有網民係社父平台貼文，話為曾在港少數族裔爭取權益嘅融樂會前總幹事王惠芬（Fermi)日前由英國飛抵台北，而佢同陳淑莊會面，見社交平台上載嘅相，佢同陳淑莊飲緊白酒，Fermi已飲到臉紅紅，而陳淑莊似係素顏現身，兩人都笑容滿臉。

由於Fermi抵台時抽咗自由行嘅消費金獎緊，贏得5000台幣即約1200港元嘅消費金，金額存入台灣悠遊卡。可能係太開心，Fermi之後飲咖啡同去酒吧都爭住畀錢，話佢抽中悠遊卡，而爭相爭相請客嘅陳淑莊就勸佢慢慢用。

可能因為悠遊卡，部分網民熱論起香港打擊濫用2蚊乘車優惠事宜，亦有網民留言「每當見到好多可以安身而退嘅人，今天竟然可以靜如深海，粒聲都冇，只講飲講食，就為在監獄的人不值。」繼而就掀起爭論。

身兼大律師嘅陳淑莊喺2014年佔領運動期間，涉及「煽惑公眾妨擾」同「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，喺候判期間發現左腦有腫瘤，法官最終將她判囚8個月但准緩刑兩年。大律師公會喺今年4月下旬向會員發出通告，指大律師紀律審裁組裁定其行為或致大律師職業名聲受損，已下令譴責陳淑莊，陳已向大律師公會支付14萬元訟費。

陳淑莊喺喺2020年9月拒絕延任立法會議員，退出政壇，翌年移居台灣，曾指佢有意進軍飲食界，而大律師公會作出譴責後幾日，網上指一間由港人喺台北開設嘅餐廳，邀請佢客串做私廚。