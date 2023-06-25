榮芳街街市乏人問津　調查指85%受訪者倡重建作綜合大樓

落成逾40年的葵涌榮芳街街市空置率嚴重，設計失誤令街市長期乏人問津。有團體於今年就街市改革建議於區內進行問卷調查，結果顯示逾9成受訪居民認為街市有優化改善需要，85%受訪者贊成原址重建成綜合大樓，而街市「貨物種類不足」、「缺乏空調」及「空置檔數多」亦為其不受歡迎的原因，團體促政府改革榮芳街街市，設立綜合服務設施大樓，達致「一地三優」，滿足市民需求。

葵芳區私人樓宇居民聯會聯同葵芳圍街市及社區關注組，於今年3月至6月期間，就榮芳街街市改革建議於區內進行問卷調查，以了解區內人士對街市改革的實際需求，調查成功訪問 241 位對象，包括居於葵芳邨、葵聯邨、葵翠邨、荔景邨、麗瑤邨、祖堯邨的居民，及居於葵芳圍附近一帶私人樓宇會使用榮芳街街市的居民。

只有一個114個檔位的榮芳街街市，規模不足人口標準四分之一。是次調查結果顯示，94%受訪者認為，現時街市有優化改善的需要。街市配套全數不合格，檔位數目及貨品種類尤甚是次調查評分以10分為滿分，評點5個範疇包括「通風程度」、「檔位數目」、「貨物種類」、「地理位置」、「環境衞生」及「方便程度」，當中每一項目的平均分均低於一半即5分以下。當中「檔位數目」及「貨物種類」均僅得3.8分，不少受訪者表示，相比起荃灣區、深水埗區及旺角區的街市，選擇甚少；而街市目前只有一間牛肉檔，如要買牛肉就要到其他區的街市選購。街市現存問題方面，認為「貨物種類不足」(76.8%)、「缺乏空調」(66.8%)及「空置檔數多」(66%)最為致命。

葵芳圍街市及社區關注組成員莫女士稱，街市貨品較貴，檔位偏細，甚少光顧，長遠應將其改建成綜合服務設施大樓。而調查亦顯示，贊成原址重建成綜合大樓的受訪者達85.1%，與贊成選址重置街市並重建成綜合大樓的受訪者(76.8%)相若；而96.9%受訪者認為長遠有改革街市的必要，較2017年進行同類調查結果(92.2%)略高。