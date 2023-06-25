港鐵加價乘客感無奈　市民寧搭巴士避硬食

港鐵今日(25日)起實施新票價，平均加幅2.3%，超過90%乘客每程車費上調不多於4毫。東網記者今午到港鐵站，了解乘客對此的看法。有乘客表示只能「硬食」，唯希望港鐵提供媲美車費的相應質素服務予市民；更有乘客直言「只要巴士去到嘅地方都唔會搭港鐵」。

市民馮先生表示，今早出閘有留意車費「貴咗」，作為消費者固然不希望加價，惟日常出行需依賴港鐵，故只能「硬食」。至於港鐵票價的可加可減機制，馮稱多年來都未聽過港鐵車費減價；再加上近年港鐵事故意外頻出，他認為港鐵應要提供能媲美車費升幅的相應質素服務予市民。另一市民陳先生則認為，自派發消費券後「身邊樣樣嘢都加價」，惟得人工無得加，對港鐵上調車費感到無奈，直言「只要巴士去到嘅地方都唔會搭港鐵」。

此外，為打擊違規使用2元乘車優惠的情況，港鐵即日起亦上調相關罰款由500港元倍增至1,000港元。市民王小姐直言鮮少聽說身邊有人濫用該優惠，認為即使增加罰款亦未必能改善情況。至於港鐵近日以時薪110港元招聘人手查票，王小姐則指做法不值，並稱港鐵應將資金投放在機件維修等方面，加強服務質素。