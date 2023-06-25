指童樂居虐兒屬員工互相縱容　議員促政府加強監督

虐兒案件數量急升，早前香港保護兒童會轄下「童樂居」員工被揭發涉虐待嬰幼兒事件。為保障兒童免受傷害，政府提出的《強制舉報虐待兒童條例草案》於本月首讀，有議員指童樂居事件的嚴重程度在於並非個別員工，而是系統性地互相縱容、互相包庇，且童樂居並非單一事件，虐兒案件其實每一天都在發生，強調作為兒童照顧者需要有愛心，政府也需要加強監督，檢視不同的資助機構究竟是否按政策按服務水平去做。

議員鄧家彪在網上節目指出，童樂居事件並非個別員工一時因為情緒壓力下重手或者做一些不當行為，而是員工之間系統性地互相縱容、互相包庇，並且揭示政府對服務提供者和福利機構無可奈何。他表示，曾與上一任勞工及福利局局長羅致光溝通時發現當局的「難言之隱」，因香港只有兩間機構，導致「唔搵佢做搵邊個做」的情況出現，同時服務沒有時間限制、合約期、檢討機制，建議政府需要監督、檢視不同的資助機構究竟是否按政策按服務水平去做。

《強制舉報虐待兒童條例草案》於本月首讀，議員陳家珮指條例要向社會發出一個信息，即虐待兒童是有「好多雙眼望住」，從源頭制止虐兒，而最能保護兒童的方式是馬上跟施虐者分開，惟政府長期都在住宿、寄養方面短缺。她又建議政府可參考內地做法，成立街道服務站，可團結社區內的婦女力量，也希望關愛隊可以在虐兒事件上扮演一定角色。