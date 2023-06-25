逾70%受訪考生對DSE成績沒信心　過半稱網課阻學習

還有不足一個月，今屆中學文憑試(DSE)考生將會面對放榜、大學選科的決擇。今日(25日)公布的調查發現，逾70%考生對文憑試成績沒有信心，當中過半稱疫下網課阻礙學習；又指有約20%考生打算讀醫療相關學科，而與旅遊業相關學科則較少。關注團體建議學生，着重培養專業技能應對未來挑戰。

香港學術及教學交流協會於今年4至6月以網上問卷形式，訪問1,185名應屆中六畢業生，發現逾70%考生對文憑試成績沒有信心，其中逾50%人表示網上授課阻礙學習效率，亦有逾40%人於疫後對就業前景沒有信心。

結果又顯示，如學生打算繼續升學，選修醫療相關學科佔最多，佔20%；其次為商科。此外，近20%人表示疫情影響選擇修讀科目的意向，當中近60%人指見證疫情下醫療體制的負荷，希望修讀醫護相關科目。其中考生Linda心儀修讀生物和經濟科，她表示眼見疫下醫護短缺的情況加劇，希望未來將所學回饋社會。

而飽受疫情影響的旅遊業，相關學科僅4%受訪考生有意修讀，略高於佔3%的法律相關學科。香港學術及教學交流協會發言人林栢勤指出，疫情令學生認為旅遊或酒店等行業並不穩定，會改為選擇有較高就業保障的專業，例如醫療等。他又建議學生注重培養專業技能以應對不斷變化的就業市場。