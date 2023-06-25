港大校園發展工程現「蜂窩狀」樑柱　潘焯鴻批校方管理不善

香港大學蒲飛路校園將分為3期發展，預計2025年第3季全面落成。不過，「中科監察」主席潘焯鴻今日(25日)就在其社交平台透露，港大校園發展建築工程管理不善，蒲飛路不單止在日前發生冧機安全事件，而項目中一個混凝土結構建築的多條樑柱，更出現蜂窩狀凹凸不平及鋼筋外露的情況，潘又公開已核實的相片，直斥該建築水平「簡直離譜！」。

潘焯鴻表示，港大身為世界級學府，更擁有建築系及工程系，惟校方的建築工程管理卻如此這麼薄弱，批評「建築工藝和質素竟然可以比第三世界還要差」。他又要求港大的高層是否要查明真相，質疑港大的工程管理團隊是否有隱瞞及失職之嫌。而據其公開的相片可見，工程中多條樑柱都出現蜂窩狀的小洞，疑有「空心柱」的問題，不排除需要拆卸。

而經過了解，潘提到其實顧問公司一直非常不滿建築質素的表現，甚至多次向承建商出信及向港大管理團隊匯報，但情況一直沒有改善。他認為發展局及屋宇處或應要介入檢視樓宇質素，其中包括LG3樓 Q1PC90柱及L2樓 L2B157大陣並未是一般的差劣，需要詳細檢查是否需要拆卸重建。

據了解，涉事工程為西苑重建項目。港大晚上回應表示，一向非常重視所有校園建設工程的質素，對施工要求非常嚴格，並一直嚴密監督工程的施工情況和進展，如有不善之處，會即時要求承建商作出妥善處理及改進。就上述所提及情況，校方正與有關承建商嚴肅跟進。