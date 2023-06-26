經典橙白綠巴士披上新標誌　城巴新巴7.1合併就緒

服務港人25載的新巴下月1日起與城巴合併。為迎接合併，新巴全線約700輛巴士已全數過戶至城巴名下，並正逐步換裝，在經典的橙白綠色車身顏色貼上城巴標誌。巴士公司表示，兩巴合併有利整合資源，日後車隊、人手安排更具彈性；長遠重組或開辦巴士路線，班次頻密亦能提高服務網絡效率、改善服務質素。

城巴新巴約一年前開展合併籌備工作，有份參與的項目經理（專營權合併）鄧兆傑分享，城巴今月初公布新品牌標誌後，公司已逐步安排新巴巴士返回車廠，在車身四周貼上印有新標誌的貼紙，料全線車隊有望在今周六合併前，搖身一變成為城巴。他指，貼紙是過渡安排，巴士公司稍後敲定新車身塗裝後，料全線巴士可望在2025年中前更新車身。

鄧兆傑續分享，除了車身，俗稱「電牌」的巴士電子顯示屏亦要更新，每部新巴的內置系統需上載新品牌資訊等，至今逾半巴士已完成有關程序。至於硬件配套上，全數以新巴名義登記的巴士，其「行車證」已改為城巴名下。另外，新巴前線員工亦獲發印有城巴品牌的掛繩及襟章，有待合併初期佩戴，而新制服預計今年年底完成設計並派發。

城巴指，由下月1日起，全線巴士的新巴標誌將會絕迹，但對乘客並無影響；而長遠合併後的巴士網絡將更容易使用，巴士服務能得以提升。他舉例，以往受專營權所限，新巴巴士若壞車故障，鄰近閒置的城巴亦不能借調應急，需由車廠再調配車輛；合併後將再無此限制，車隊能發揮協同效應，靈活調用車隊及人手，包括安排載客量高的巴士，行駛繁忙路線等

城巴今年內亦將整合南區5條巴士路線，由過往約20至30分鐘一班車，重組後班次將增至每8至12分鐘一班。巴士公司指，去年南區2條路線重組後，客量逆市升約1成，強調優化路線能改善巴士服務，增加收入，對乘客、巴士公司是雙贏；善用資源亦有利在新發展區。開辦新巴士路線。