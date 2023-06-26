剩麵包釀啤酒　廚餘製酵素堆肥種菜　餐飲集團減廢善用資源

港府擬今年內落實垃圾徵費，而本港食肆每日都會製造大量廚餘，如何減少棄置廚餘將直接影響食肆經營成本。有本地餐飲集團與初創公司及新界農莊合作將廚餘「轉廢為寶」，將用剩麵包取代大麥來釀製手工啤酒，以及將杧果皮、魚骨等廚餘來製造天然酵素來生產肥料種菜。該集團期望於營運中促進循環經濟，善用地球資源。

原味手工啤酒顏色黃金帶麥香，口感輕盈、微甘；咖啡味手工啤酒則深棕色，具濃濃咖啡豆香，口感較厚。兩款手工啤酒看似與普通啤酒的無異，但釀製原料大有不同。美心集團與本地初創公司Breer合作，利用集團廠房所收集的剩餘麵包、麵包皮和咖啡渣，釀製手工啤酒BOB（Bottle of Bread），而每支原味啤酒由25克剩餘麵包釀造；咖啡啤則以15克麵包及4克咖啡渣釀造，全面取代大麥。手工啤酒自去年推出至今，集團已「升級再造」了超過1.6公噸剩餘麵包。

該集團可持續發展總經理袁勵本表示，「幾支啤酒不會解決到廚餘問題」，但認為啤酒背後的理念及付諸實行構思更重要，逐步改變生產模式、消費習慣，而每售出6支啤酒，其公司便會贊助於東南亞種一棵樹助減碳。他又說，未來會考慮研究釀製其他味道，例如水果味等，下月擴大銷售規模，不止集團旗下食肆，更會於網上平台發售。

除了善用剩麵包釀啤酒，該集團亦與元朗「鴻日農莊」試行再生農業，收集集團餐前廚餘，例如製作西餅用剩的杧果皮、餐廳的魚骨及咖啡渣等，送往農莊，製造出天然酵素，然後拿來堆肥種菜，代替農藥和化學肥料種；而集團再悉數購買有關農產品以供旗下餐廳等使用，減廢之餘，亦促進循環經濟，並實行零農藥零化肥的模式。

袁勵本表示，農莊主人着重零農藥、零化肥，亦設法提高生物多樣性，例如專門種植用來餵蟲的菜心，減少蟲類咬食其他農產品，他希望改變香港農耕業務的慣常做法。而農莊具有20萬呎可用農地，但原本已開墾的不足一萬呎。他們先試行在農場開始試種數種農作物，再評估規格、清潔衞生等能否滿足餐廳要求，漸漸擴展規模至現時以5萬呎地租菜。

袁提到，產量容易受天雨颱風、野豬因素影響，夏天的產量較不穩定，對上的冬天則收成車厘茄、沙律菜等，而無化肥下，瓜果的大小亦有差異，因此廚師都要因應食材調整煮法。不過，他強調瓜菜均做了測試，重金屬水平、泥土質量均很好。他透露，為支持本地農業，集團用了合理的收購價回購蔬菜，高於內地菜價約兩至三倍，未來會按市場情況調整收菜價。