東方日報A1：空談培育人才　港青愁對將來

港府近年關注青年發展，但相關政策假大空，結果令培育人才淪為空談，港青愁對未來，人人棄城謀走。有調查發現，逾80%受訪本港青年對當局去年底公布的首份青年發展藍圖內容懵然不知，又認為相對於解決向上流動難和置業難，當局計劃加強青年國民身份認同的工作目標顯得次要。調查團體批評藍圖不切實際，對青年支援不足，促請當局訂立清晰政策成效指標，為基層青年提供實際援助。

香港社區組織協會於今年3至5月期間，以網上問卷形式，訪問84名年齡介乎14歲至30歲的基層青年。結果發現，逾半受訪者不知道港府去年已公布青年發展藍圖；有63.1%人表示未有看過措施內容，其中更有80.9%表示對內容十分不了解或頗不了解，反映青年對藍圖不太熱衷且興趣不大。調查亦發現，教育、工作、房屋為基層青年最為關注的議題，其中最多受訪者認為港府應優先處理住屋問題。

調查又指，針對當局於藍圖內提及的多項工作目標，受訪者對培養青年身心健康、回應青年需要、協助青年應對「學業、就業、創業、置業」困難和向上流動等工作目標，認同率都超過90%。但受訪者對強化青年國民身份認同及認識國家發展大局的工作目標，認同率只有29.8%。

社協幹事王智源指，藍圖對本港青年發展影響深遠，觸及就業、教育、精神健康等層面。惟基層青年對藍圖採取「不知、不看、不了解」態度，他認為藍圖內容不切實際，以及未能切合基層青年的需要。

社協副主任施麗珊表示，當局應為輪候公屋的青年提供租金津貼、增設青年過渡性房屋及青年宿舍等、為基層青年增加專上教育資助，以為提供生活費津貼及增加實習機會。她指，當局須強化青年政策發展及執行機制，與青年保持有效溝通，訂立有監測進度的具體政策指標，調配足夠資源以落實青年發展目標。

對於受訪基層青年都普遍認同當局要關注他們身心健康，協助他們解決在學業、就業、創業和置業等「四業」上的問題。

施麗珊指，調查結果反映基層青年較為務實，更為重視生活中會面對的挑戰。她建議，港府未來應加強有關升學就業及生涯規劃等目標工作，為藍圖訂立具體及可實踐的進度表。

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