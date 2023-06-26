教大校長張仁良8月底離任　寄語教師擁抱新科技

日月如梭，香港教育大學校長張仁良教授將於今年8月底任滿離任，回顧這10年校長之路，他經歷了大大小小的事，包括成功帶領教大轉型。他形容2016年教大正名，是他人生中的重要一頁。面對日新月異的教學科技，他藉此寄語教師須擁抱新科技，為課堂增值，協助年輕人迎接未來。

張仁良2013年出任教大校長，作為一名金融學教授，他憶述十年前接任校長時的一刻，可算是教師教育新手，但大學當時尚未正名，即使面對很多從未遇過的新事物，自己亦特別深感任重道遠。他說，最深刻經歷莫過於2016年教大終於成功正名，並順理成章成為本港第8間公帑資助大學，令教大由單一學科院校，轉型成擁有多元學科課程及研究實力的大學。

至於任內的另一項重大挑戰，張認為是2019年反修例事件，當中很多年輕人為此付出沉重代價，包括3名教大生。他憶述，有學生在反修例期間因涉嫌藏有攻擊性武器被捕，於是到羈留室探望學生，他憶述該名學生初時保釋不果，並說：「佢之後一見到自己個下，就已經喊晒……」張形容這個經歷十分深刻。

他又說，反修例事件加深了中港學生矛盾，並指：「每日都收過百封Email(電郵)，唔同政見都有。」但張認為作為校長及教育工作者，在聆聽和回應學生訴求時應一視同仁，而隨着社會秩序復常，更不應迴避討論年輕人的前路問題，包括在囚學生的教育和持續進修機會。

談到教育的未來，張仁良說，科技正改變我們的生活、工作、學習和教學，故創新、創意和創業精神均十分重要，人工智能或許會為不少行業帶來衝擊，但教師的角色卻是無可取代，因為人與人之間的互動交流是機械永遠無法做到。他寄語教師不要抗拒新科技，相反應與時並進，裝備自己，亦要與學生「多溝通、多交流」，不要誤以為老師是高高在上，保持適當的愛心耐性。