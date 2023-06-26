「放蛇」捉濫用2蚊優惠乘客　先紀錄後檢控　業界料可減少口角

本港2元乘車優惠長期被濫用，各公共交通營辦商今(26日)起進行大型打擊行動，將會安排多個3人小隊，在全港各區巡查，小隊成員包括運輸署職員、公共交通營辦商職員以及外判保安。倘懷疑乘客支付車資時有違規情況，將要求出示個人資料作查核。小隊會要求要求疑似不合資格使用2元乘車優惠計劃的乘客出示身份證明文件，並要求查明違規者繳付全額車費。

當局將派人到小巴站頭觀察情況，若司機懷疑有不符資格人士使用2元優惠，人員會介入，並紀錄個人資料再作跟進，而非即場發告票。香港專線小巴持牌人協會成員陳志輝今早在電台節目表示，業界會積極配合政府的打擊行動，但難以估算成效怎樣才算成功，不應以多少人濫用為標準，而是要視乎能否起到警惕作用。過往有司機查核乘客使用優惠時發生口角，相信有政府人員在場會減低爭執情況。至於人員以便衣方式「放蛇」檢控，他認為當局會再檢討。

專營巴士僱員總工會主席郭志誠則認為，相信截查人員會留意上車的乘客，包括拍卡聲音，若發現有可疑人物會上前截查，要求違規乘客落車進行檢控。他認為高調執法下，違規使用兩蚊優惠的情況會即時收斂。