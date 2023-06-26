海關破遠洋船走私案檢15億元貨　拘貨運公司男經理

香港海關於本月13日破獲遠洋船走私案，檢獲值15億港元走私物品，為有紀錄以來貨值最高的走私案。走私貨物包括10億粒全新集成電路、25噸乾海味、2萬支紅酒、27,000隻音樂光碟及黑膠唱片，以及大批舊電子產品。行動中，海關拘捕一名45歲貨運公司男經理，相信幕後寄貨人以一間香港空殼公司名義，透過境外中間人聯絡被捕男子安排貨運。被捕男子與中間人為舊同事關係，並與寄貨人有密切聯繫，海關正調查他對走私活動是否知情。

海關透過風險管理及情報收集，鎖定15個報稱運送木漿前往新加坡的貨櫃，該批貨櫃於本月13日由葵涌碼頭運上涉事遠洋船，關員隨即扣查該批貨櫃，並透過流動X光掃描系統及密度檢查，察覺貨櫃內裝有大量木箱，且木箱內貨物明顯並非單一種類物品，經檢查後證實每個貨櫃只有面層兩個木箱裝有木漿，其餘俱用作放置走私貨物。相信不法分子利用迂迴路線，將貨物運往新加坡後，隨即轉運至內地城市圖利，除了逃避約6億元稅款外，亦避開內地對有關貨物進口的法例要求。

涉事走私貨物當中，集成電路等電子產品已佔14億港元貨值，相信由於其用途廣泛，內地製造業對有關零件需求極高。其餘貨物則包括一批具有炒賣價值的唱片，以及花膠、海參、魚翅、鯊魚皮等乾貨海味，當中涉及一批屬「極危」級別的瀕危物種「犁頭鰩」魚翅。海關相信走私集團不惜工本，利用迂迴路線，加上透過合理申報企圖蒙混過關，利用香港與附近地區物流便利特點，將走私貨物混入大批正常貨物內，嚴重影響物流業界正常運作，呼籲業界小心提防可疑付貨人，以免被不法之徒利用。