政Whats噏：陳淑莊憶遷台後情緒低落　文件篋放斬雞擺盤圖解

已移居台灣嘅公民黨前議員陳淑莊，當地嘅生活陸續浮出水面。繼尋日喺會友後，更指佢憶述初來台灣情緒低落，依家一邊努力寫信，一邊融入台灣生活，最近就物色開私房菜餐廳嘅舖位。

之前有傳陳淑莊喺台灣鑽研廚藝，有社交平台貼文話佢喺兩年內由零開始變真大廚，雖然佢喺香港一向識飲識食，但佢回憶在港只喺廚房洗過一次西洋菜白烚。貼文中話佢遷到台灣後開始喺家中宴客，為一枱7人煮咗4道菜，後來更有喺香港開米芝蓮餐廳嘅朋友對佢遠洋特訓，教佢煮出條條堅挺酥脆嘅炸金菇，呢次係佢人生第一次炸物，而以前文件篋放滿法律文件或會議紀錄，依家寫滿食譜同醬料配方，仲畫咗幅斬雞擺盤圖解。

佢做嘅係精緻菜式，話第一次劏魚雞手鴨腳，依家會孭住成個去咗骨嘅豬頭返屋企，將豬皮用火槍去毛蒸幾小時成膠，連豬頭其他部位做豬肉凍。

去台灣初期，佢話情緒低落，其他居台港人亦各有困難，於是喺屋企以港式味道慰藉人心，而最近就想開私房菜，又話學新嘢先唔會老先能夠鬥長命，又話答應等在囚嘅人出嚟，煮畀佢哋食。

身兼大律師嘅陳淑莊因2014年佔領中環行動案罪成，被判囚8個月但准緩刑兩年，由於其為或令大律師聲譽受損，早前被大律師公會作出譴責。