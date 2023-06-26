石排灣邨廚餘收集試點衞生差　曱甴出沒回收桶滿污漬

政府於去年年尾在南區石排灣邨開展為期18個月的公共屋邨廚餘收集試驗計劃，透過設置智能回收桶收集廚餘。有政黨進行計劃的滿意度問卷調查，結果顯示居民對廚餘機和換禮物機的穩定性、衞生情況、異味及害蟲問題均有不滿，圖片可見更有污水聚積和蟑螂出沒，有議員指部分廚餘機5月頭損壞，至今仍未妥善維修、亦曾出現同日壞4部廚餘機。

問卷在5月至6月進行，共收集200份。有172名受訪者對廚餘機穩定性僅給出1至3分評價；9成受訪者對衞生情況僅給出1至3分評價；異味方面，8成受訪者認為廚餘機偶爾或比較多出現異味；隨着氣溫上升，不少受訪者經常或偶爾目擊害蟲出現。此外，對於廚餘機及旁邊放置膠袋的垃圾桶經常爆滿等問題，當中有6成受訪者指廚餘機容量經常爆滿，導致無法再放入廚餘，需要前往其他座進行廚餘回收；與此同時，廚餘機旁放置膠袋的垃圾桶亦有接近5成受訪者表示經常爆满未有及時更換。

石排灣居民協會秘書甄智健表示，邨內9部廚餘機曾在一日之內壞4部，碧園樓的廚餘機更是由5月頭開始損壞，期間雖然環保署有派人來維修，但因設計、零件等問題，導致廚餘機反覆損壞，至今仍未維修好；除此之外，換領禮物機也經常出現卡機等故障情況。

對於當局在推行試驗計劃前曾表示會加強清潔，廚餘機採用的技術也會較少異味問題，議員陳學鋒指局方推行計劃前的期望和實際有落差，「可能冇諗過咁受歡迎」，因此當局應該增加資源積極應對，加密人手以提升服務質素。南區前區議員朱立威表示，現時廚餘機每日能收集到25桶以上廚餘，又指當局雖然收到投訴後會處理，但因投訴太頻密，導致處理完問題又會再現，建議當局需要增加專門人手清潔。