持刀傷母及追斬救護員　四旬地盤工認罪還押待精神科報告

四旬地盤工人去年於柴灣小西灣邨住所內疑精神病發，母親遂召喚救護車將其送院。惟救護員到場後，兒子涉嫌從單位廚房取出一把菜刀拍打母親頭部，及後更於單位外揮刀劈向救護員，但被擋下攻擊。涉案地盤工及後被控襲擊致造成身體傷害及企圖有意圖而傷人共2罪，今日（26日）於區院承認全部控罪。法官決定先提取被告的兩份精神科醫生報告，並押後至7月10日判刑，期間被告須還押。

現年41歲的被告王康發、報稱地盤工人，他被控於2022年6月18日在柴灣小西灣道小西灣邨瑞喜樓17樓一個單位內襲擊其呂姓母親，因而對她造成身體傷害；及於同日在瑞喜樓17樓走廊意圖使署理救護隊目古德銘身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害古。 被告過往有3項案底，其中兩項涉傷人，但於1996及1998年發生，且均判處感化。

案情指被告與母親同住於涉案單位，案發當日早上7時許，母親懷疑被告精神病發，遂致電召喚救護車將被告送院。其後古及另外兩名救護員到場，初步檢查下被告清醒正常，但被告稱不適並堅持送院，但稱要先去浴室洗澡。被告洗澡後行出大廳大叫，且喝令救護員離開。及後他又到廚房拿菜刀指向古，古等3人即走到電梯大堂，被告則關門及以菜刀刀面拍打母親左邊頭部。母親逃離單位，被告追着她至電梯大堂，並向着古等舉刀大叫，且用刀劈向古，古用手檔開其手腕，並與兩同袍跑樓梯到3樓。執法人員其後到現場並拘捕被告。被告與母親均送院，母親的頭皮有擦傷。

案件編號：DCCC 758/2022