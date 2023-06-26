7的士停泊政府合署請願　要求政府批准加價　承擔的士小巴保險

的士保險龍頭公司泰加保險早前被接管後，的士保險費用持續上升，影響業界經營。有團體今日(26日)發起請願行動，共駕駛7輛的士到西九龍政府合署，期間在車身張貼標語，向政府提出兩大訴求，包括要求政府承擔的士及小巴保險，以及「先批准，後審議」的士咪錶加價申請，團體指若政府3周內不回應訴求，會將行動升級。

的士小巴商總會理事長周國強指，的士保險自泰加事件後持續增加，過往一般全保價約3.2萬港元，現時大幅調升至5.2萬港元以上，單計保險每日的經營成本已達160港元，對業界打擊沉重，加上去年11月向政府提出加價申請，至今相關部門仍不為所動。的士業經營相當困難，他批評運輸署有關官員失職，不但未有積極協助業界保險及批准加價事宜，亦未規管及打擊「白牌車」活動，多次向部門反映亦不得要領，故發起今次行動，促請部門正視業界訴求。

今次行動共有7輛的士參與，車輛停泊在西九龍政府合署外請願，司機在車身上貼滿標語表達訴求。周國強指，今次行動要求政府在三個星期內回覆，若然當局仍然不為所動，業界會將行動升級，包括考慮直接向特首表達訴求，希望有關部門正視業界苦況，體恤民情加以協助。