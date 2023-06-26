涉與女童玩搔癢遊戲　隔內褲摸其下體　六旬漢否認非禮罪

六旬的士司機涉於2018年，藉與同居女友的6歲女兒「玩唧遊戲」，隔着內褲撫摸其下體。直至兩年後該漢又再以同樣手法非禮女兒，事主最終將事件告之生父等，該漢其後被捕。該漢今早（26日）於區院否認兩項非禮罪，控方亦播放事主與社工進行的錄影會面，據事主稱，被告除該兩次事件外，曾多次以同樣手法撫摸其下體，但已忘記具體詳情。

任職的士司機，現年64歲代號N.W.C.D.的被告否認兩項非禮罪。控罪指他於2018年夏天某日，在香港九龍土瓜灣一單位非禮6歲女童X。他另被控於或約於2020年10月26日，在香港九龍尖沙咀的一單位非禮8歲的X。

據現年11歲的X於錄影會面指，案發時被告、X與其母親及弟弟同住，並於6歲時曾遭被告以「玩唧遊戲」為由，隔着衣物觸摸到其下體，X亦因此大哭。X又稱最後一次遭侵犯時她為8歲的重陽節，她正在畫畫，其弟弟在旁邊玩玩具，母親則在看電視。她指被告又提出玩「唧」，並在「唧」X時隔着內褲摸到X「去小便位置」，X有哭泣並出手「喺咁打」被告，弟弟亦協助她打被告。她稱母親有見到他們「玩唧」但只稱「唔好玩停一陣間」。X又稱兩次事件之間被告亦曾以同樣手法多次非禮她，但她已忘記詳情及具體被侵犯的時間。

案件編號：DCCC 244/2022