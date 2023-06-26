休班女督察超市盜竊罪成　官指被告為執法人員「判處罰款不足夠」

女警在休班時到荃灣灣景廣場的百貨公司超級市場「掃貨」期間，涉嫌「靜雞雞」把總值700多港元的水果和凍肉放入環保袋，未有付錢就離開，被保安員揭發事件。女警事後被控一項盜竊罪，她不認罪受審，今（26日）在西九龍法院被裁定罪成。裁判官批評被告「無為意付款」說法不可信，認為被告有意圖盜竊，又認為以被告執法人員身份，判處罰款是不足夠，押後至7月17日判刑，為被告索取感化官及社服令報告，期間被告續准保釋。

30歲女被告吳詠恩，報稱女督察，被控於2022年11月4日在荃灣大河道灣景廣場「AEON」內，偷竊兩盒藍莓、一盒牛排、一盒新西蘭羊排、一盒新西蘭羊架、兩盒急凍蝦及一包魚柳，貨品總值786.2港元。審訊時。保安員供稱，親眼目睹女被告將物品放入她的藍色環保袋，再把袋口打結。最後被告只就另外一個白色袋內的3支芥花籽油付錢。後來保安截停被告後，被告就說「一時唔記得畀錢」。被告自辯時則稱僅「無為意」付款，不是故意不結帳。

裁判官裁決時指，被告把未付款物品放到環保袋而非購物籃，是不合理及不當，被告身為執法人員，不可能對此沒有認知，也無理由沒有戒心或警覺性。此外，被告聲稱當日特意想買牛排和羊排給親人，她為3枝食油付款的時候是不可能忘記，何況根據閉路電視片段，由被告選購物品，到走到付款區時相隔僅不足2分鐘，被告無可能將未付款物品忘記得一乾二淨，即使她真的遺忘，相關物品有一定重量，而由她離開超市到遭截停的地點有一定距離，被告不可能不察覺。裁判官裁定，被告把藍色環保袋打結，是避免其他人望到，裁定被告有意圖盜竊，因此判罪成。

案件編號：WKCC 72/2023